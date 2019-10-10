Amoroso: "Difficile raggiungere l'Europa. Montella ora ha sicurezza. Castrovilli e Chiesa.."

L'ex centrocampista viola Christian Amoroso, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della partita "La partita delle legends tra Bologna e Real Madrid al Dall'Ara, nel corso delle celebrazioni p...

L'ex centrocampista viola Christian Amoroso, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della partita "La partita delle legends tra Bologna e Real Madrid al Dall'Ara, nel corso delle celebrazioni per i 110 anni del club rossoblù, ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Tuttomercatoweb: " La Fiorentina è una squadra che mi piace, l'arrivo di Ribery ne è stata la ciliegina sulla torta, tanta roba vederlo giocare. Dimostra ogni domenica di essere ancora un top player. Chiesa e Castrovilli sono il futuro della Nazionale. Sono partiti male ma la squadra di è ripresa, Montella penso che abbia trovato la quadra. Andare in Europa sarebbe un bel traguardo ma la vedo dura. L'anno prossimo penso possa essere più probabile. Pulgar? Ha sofferto all'inizio il nuovo ruolo, ma ha tirato fuori il suo carattere e può diventare un punto cardine della Fiorentina".

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