Amoroso: "Pioli è a rischio esonero, quando le cose non vanno paga l'allenatore"

L'ex giocatore viola ha parlato del momento dei gigliati in cui non funziona proprio niente in stagione da agosto

A Tuttomercatoweb è intervenuto l'ex giocatore viola Christian Amoroso per parlare di Pioli: "La Fiorentina ha fatto un buon mercato ed è più forte dell'anno scorso, ma sta faticando e con quell'ambiente diventa tutto più difficile perché il pubblico ti aiuta se vinci, ma se sei in crisi diventa dura conviverci. Bisogna invertire la rotta e non è semplice perché troverai il Milan che è una squadra in forma e molto forte e tu devi far punti."

Prosegue: "Pioli è a rischio esonero perché in questi casi è l'allenatore che paga anche se ha 3 anni e ha bisogno di tempo, ma la piazza esige molto di più e quindi di norma si caccia il tecnico, mi auguro non avvenga per lui però è innegabile che non funziona nulla."