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Milenkovic: "Lotteremo fino in fondo per l'Europa, obbligo di crederci. Tifosi magnifici, ora il Genoa..."

Nikola Milenkovic ha commentato, sul suo profilo Instagram, il successo ottenuto contro il Napoli: "Oggi abbiamo dimostrato il valore della nostra squadra. E’ stata una partita giocata in modo perfett...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 aprile 2018 15:00
Milenkovic: "Lotteremo fino in fondo per l'Europa, obbligo di crederci. Tifosi magnifici, ora il Genoa..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
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Nikola Milenkovic ha commentato, sul suo profilo Instagram, il successo ottenuto contro il Napoli: "Oggi abbiamo dimostrato il valore della nostra squadra. E’ stata una partita giocata in modo perfetto e grazie anche al supporto dei nostri magnifici tifosi abbiamo fatto capire che nulla deve essere scontato. Lotteremo fino alla fine perché l’Europa league e’ una possibilità difficile ma concreta e noi abbiamo l’obbligo di crederci. Ora testa e cuore al Genoa. Forza Viola!"

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