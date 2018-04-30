Milenkovic: "Lotteremo fino in fondo per l'Europa, obbligo di crederci. Tifosi magnifici, ora il Genoa..."

Nikola Milenkovic ha commentato, sul suo profilo Instagram, il successo ottenuto contro il Napoli: "Oggi abbiamo dimostrato il valore della nostra squadra. E’ stata una partita giocata in modo perfett...

Nikola Milenkovic ha commentato, sul suo profilo Instagram, il successo ottenuto contro il Napoli: "Oggi abbiamo dimostrato il valore della nostra squadra. E’ stata una partita giocata in modo perfetto e grazie anche al supporto dei nostri magnifici tifosi abbiamo fatto capire che nulla deve essere scontato. Lotteremo fino alla fine perché l’Europa league e’ una possibilità difficile ma concreta e noi abbiamo l’obbligo di crederci. Ora testa e cuore al Genoa. Forza Viola!"