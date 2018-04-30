Simeone: "Astori è ancora qui con noi. Per caricarmi prima di una partita guardo..."
“I figli delle star sentono la presenza di Davide Astori”. Questo il titolo del quotidiano inglese “Times” che parla di Chiesa e Simeone. Queste le parole del figlio d’arte italiano, Giovanni Simeone,...
“I figli delle star sentono la presenza di Davide Astori”. Questo il titolo del quotidiano inglese “Times” che parla di Chiesa e Simeone. Queste le parole del figlio d’arte italiano, Giovanni Simeone, al tabloid inglese:
“Ogni volta che vado in una nuova città, studio tutto a riguardo”. Ama il Palazzo Medici; ama il Duomo, la cattedrale con la cupola disegnata da Brunelleschi; ma il suo posto preferito è la galleria d’arte della città antica, gli Uffizi. Lì può perdersi per ore a fissare i dipinti di Leonardo da Vinci. Quando i suoi amici visitano dall’Argentina, è qui che li prende. “Faccio un tour guidato”. Riguardo Astori, l’attaccante viola ha detto: “Credo che sia ancora qui con noi, sentiamo la sua presenza ogni volta che scendiamo in campo. Il momento del suo addio è stato tra i più duri della mia vita. Per caricarmi in vista di ogni partita guardo anche i video di mio padre, prendo spunta da tutta la sua grinta”.