Bucchioni: "Non paragonate Simeone a Batistuta, cosi gli facciamo del male. Soldi spesi bene in estate"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Simeone sembra che non si accontenti mai, possiamo dire che la Fiorentina ha speso bene i soldi in estate, ora possiamo di...

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Simeone sembra che non si accontenti mai, possiamo dire che la Fiorentina ha speso bene i soldi in estate, ora possiamo dirlo. Ha il fuoco dentro. Gli auguro di arrivare in alto, il paragone con Batistuta può stimolarlo ma dobbiamo essere cauti, rischiamo di fargli del male. Guardate Dybala con Messi. Lui è Simeone, punto. Io gli metterei accanto anche un altro attaccante, per stimolarlo e farlo crescere.”