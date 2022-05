Spalletti sicuro: “La Fiorentina farà un mercato importante e continuerà a lottare per l’Europa”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni della conferenza stampa di presentazione del ritiro a Castel Di Sangro durante la quale ha parlato anche delle squadre che si giocheranno le posizioni europee nella prossima stagione, includendo anche la Fiorentina in questo discorso. Queste le sue dichiarazioni: “Il prossimo sarà un campionato difficile. Rimettere dietro squadre che abbiamo messo dietro quest’anno non sarà facile. In questo condominio ci sono otto squadre, ci metto anche la Fiorentina perché farà un mercato importante e ha una squadra di livello. Ma ai nostri calciatori si può appuntare poco perché è cambiato un po’ il modo di giocare ed è stato un campionato difficilissimo”.