Obiettivo Europa per una vera e propria svolta: vale 3,6 milioni la qualificazione ai gironi di EL

L'Europa un piccolo tesoretto per continuare a crescere

L'Europa come obiettivo sportivo ma anche come traguardo per alzare l'asticella ed entrare nel palcoscenico internazionale. La qualificazione spalancherebbe alla Fiorentina le porte più esclusive del calcio. Una competizione che attrae giocatori e permetterebbe a chi ha ambizione di non spostarsi. Due nomi? Torreira e Odriozola. Permetterebbe al club di incassare un discreto tesoretto. Chi vince la doppia semifinale incassa 950 mila euro. Chi invece alza la coppa 2,7 milioni. Europa League? La qualificazione alla fase a gironi vale 3,6 milioni e per ogni gara ci saranno in palio 630 mila euro a vittoria e 210 a pareggio. Lo scrive Repubblica slot gacor .

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