Bonaventura: “Iachini grande conoscitore di calcio. Sogno il gol decisivo per l’Europa League”

“Callejon al posto di Chiesa? José è un calciatore pronto – ha detto Giacomo Bonaventura a La Gazzetta dello Sport – , che può avere un rendimento importante. Castrovilli ha le qualità per poter fare la differenza. Iachini è un grande conoscitore di calcio e penso possa dare utili consigli, in particolare ai giovani che abbiamo in squadra. Un gol che mi piacerebbe sognare? Quello che qualifica la Fiorentina per l’Europa. Lo Spezia è una squadra organizzata, ci stiamo preparando bene”.

LEGGI ANCHE, BONAVENTURA: “HO DETTO SUBITO SÌ ALLA FIORENTINA. ABBIAMO LE POTENZIALITÀ PER PUNTARE ALL’EUROPA”