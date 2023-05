Maledizione semifinali Fiorentina in Europa: ultima vittoria nel 62. Ultimo gol? Batistuta al Camp Nou

Come scrive questa mattina La Nazione, per quanto riguarda le ultime 4 semifinali della Fiorentina in Europa, se non si tratta di una maledizione in stile Bela Guttmann, poco ci manca. Otto gare in cui la squadra viola non ha mai vinto, segnando solo 2 reti, l’ultima quella di Batistuta il 10 aprile 1997 al Camp Nou contro il Barcellona quando il “Re Leone” zittì tutto lo stadio blaugrana. Da quella sera sono passate 5 gare valide per le semifinali Uefa, per un totale di quasi 510 minuti, senza reti all’attivo. L’ultimo successo in una semifinale Uefa risale addirittura all’11 aprile 1962, in Coppa delle Coppe, quando i viola si imposero a Budapest sull’Ujpest per 1-0 (gol di Bartù). Nella partita di andata invece l’ultimo gol segnato a Firenze dalla Fiorentina, esattamente il 21 marzo 1962, grazie ad una doppietta di Hamrin. Quest’anno la truppa viola ha stabilito il record di vittorie, ben 10, e di reti segnate, ben 34, in un’unica edizione Uefa, oggi la squadra di Italiano proverà a demolire un tabù che dura da oltre 30 anni.

LA FIORENTINA HA SCELTO