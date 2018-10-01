Bortolotti: "Qualcuno vuole che la Fiorentina arrivi in Europa, gli arbitri sono in malafede"

Umberto Bortolotti, ex patron dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "La rabbia passa in fretta ma ciò che rimane è la sensazione di aver subito un'ingiustizia".Prosegue sull'epi...

Umberto Bortolotti, ex patron dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "La rabbia passa in fretta ma ciò che rimane è la sensazione di aver subito un'ingiustizia".

Prosegue sull'episodio incriminato: "E una domanda, perché l'arbitro non ha usato il VAR? Chiesa è stato sicuramente disonesto ma non voglio metterlo in croce. Pioli è normale che lo difenda, ma il tema vero è sul mancato uso del VAR. Indica malafede".

Conclude con un pensiero personale: "Ieri è passato il messaggio che la Fiorentina deve andare in Europa e che l'Atalanta dovrà lottare anche contro queste situazioni".