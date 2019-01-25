Calamai: "Corvino convinto di portare la viola in Europa. Diawara può ancora arrivare e Chiesa resta ad una condizione"

Luca Calamai, firma della Gazzetta dello Sport, ha parlato della situazione viola a Radio Blu: "Ho visto un Corvino convinto di poter portare la viola in Europa. Oggi la Fiorentina ha tanti giocatori...

Luca Calamai, firma della Gazzetta dello Sport, ha parlato della situazione viola a Radio Blu: "Ho visto un Corvino convinto di poter portare la viola in Europa. Oggi la Fiorentina ha tanti giocatori di valore, alcuni dei quali potrebbero valere tantissimo a giugno. Chiesa? Può restare soltanto se la Fiorentina si qualifica per l'Europa League. Mercato? Se il Napoli come sembra non cede Allan è ancora aperta la pista che porta a Diawara. Pioli? Ha commesso errori, a Firenze non è più il tempo degli assegni in bianco: è in bilico, come tutti, si vedrà a giugno".