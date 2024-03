Gazzetta non ha dubbi: “Per la Fiorentina mancare la qualificazione in Europa sarebbe grave” 

C’è vita, e battaglia, anche sotto la zona Champions. D’altronde il regolamento concede chances europee a tante società. E allora Fiorentina (con una partita da recuperare), Lazio, Monza e Torino hanno il dovere di provarci. Le squadre di Italiano e Tudor possono sfruttare anche il percorso della Coppa Italia, ma è comunque probabile che di questo gruppetto si qualifichi almeno una squadra (Conference) se non due (Europa e Conference). I distacchi sono minimi, difficile trovare una formazione che stia meglio. La Fiorentina ha tanti impegni, la Lazio deve metabolizzare il cambio in panchina, il Monza si confronterà per la prima volta con la pressione del risultato e il Toro è atteso al salto di qualità che in passato ha fallito. Sarà fondamentale lo stato d’animo: per Monza e Toro l’Europa è un sogno, per Fiorentina e Lazio quasi un dovere e mancare la qualificazione sarebbe grave. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

