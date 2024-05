Fiorentina-Napoli: una ‘finale’ anticipata per l’accesso diretto all’Europa, domani al Franchi il verdetto

La serata ad Atene rappresenterà il momento più cruciale della stagione, come è naturale che sia. Il 29 maggio, infatti, la Fiorentina si contenderà con l’Olympiacos la possibilità di conquistare un trofeo europeo, con tutte le energie fisiche e mentali concentrate su questo importante appuntamento greco, come riportato da La Nazione. Tuttavia, domani la squadra di Italiano affronterà il Napoli in un’altra “mezza finale”.

Contro il Napoli, la Fiorentina si trova di fronte a una situazione decisiva per il futuro europeo, con la possibilità di garantirsi un posto come testa di serie nella prossima Coppa Italia, aspetti di notevole interesse sportivo. L’obiettivo di Italiano e della squadra è sfruttare appieno questa opportunità, anche per ridurre la pressione nelle successive trasferte a Cagliari e ad Bergamo in caso di esito negativo ad Atene.

Domani Italiano chiederà agli uomini principali un ultimo sforzo. Sulle fasce potrebbero giocare Dodo e Biraghi, con Bonaventura e Arthur al centrocampo se recuperati. In attacco, ci potrebbero essere Gonzalez o Belotti. Se le cose vanno bene, potrebbero poi riposare per prepararsi meglio ad Atene.

