Da Reggio: “Goretti poco convinto della soluzione viola, pronto a declinare l’offerta della Fiorentina”

Alla conclusione della stagione, Nicolas Burdisso non ricoprirà più il ruolo di direttore tecnico della Fiorentina. Tuttavia, il club sta attivamente cercando un individuo in grado di prendere il suo posto in tale posizione. Tra i potenziali candidati alla posizione è emerso anche Roberto Goretti, attualmente in carica come direttore sportivo della Reggiana. Tuttavia, sembra che non ci sia intenzione di concretizzare questa possibilità. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Reggio questa mattina, sembra che Goretti abbia intenzione di rifiutare l’offerta della Fiorentina poiché non è pienamente convinto della proposta. Il motivo principale sembra essere il fatto che, nel contesto viola, non potrebbe agire in modo indipendente, ma sarebbe costretto a collaborare con un’altra figura, come ad esempio Daniele Pradè.

