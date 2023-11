Sentite Cairo: “Ogni anno penalizzati di 8 punti per torti arbitrali. Il Torino sarebbe in Europa”

È un Urbano Cairo furioso dopo Monza-Torino. Il presidente granata ha tuonato contro le decisioni arbitrali e non ha certo usato termini pacati: “Non c’è rispetto per noi, voglio capire il motivo: non c’è rispetto per il Toro, forse – riporta La Stampa – siamo antipatici o lo sono io. Le nostre stagioni, così, si complicano perché è come se fossimo penalizzati ogni anno di sette o otto punti: senza i torti subiti, magari, avremmo giocato più partite in Europa…”

Cairo continua a sfogarsi e parla del mancato rigore concesso al Torino: “Vorrà dire che diremo ai ragazzi di buttarsi, ma non è questa la soluzione. Non può esserla: se un giocatore viene danneggiato, pur rimanendo in piedi, perché non fischiare? Potremmo anche non avere il rigorista, va così da un bel po’”. Lo riporta TMW.

