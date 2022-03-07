Piatek fa sempre il suo. L'Europa si allontana per la Fiorentina anche se non era un obiettivo

La Fiorentina ieri aveva bisogno di una vittoria che non è arrivata

Quello che rimane del pareggio tra Fiorentina e Verona è l'evoluzione minima in classifica, con Lazio e Roma che si allontanano, ma l'Europa non era nella lista degli obiettivi stagionali di Fiorentina e Verona. Se ci sarà da lottare per sfruttare l'opportunità non si tireranno indietro. La Fiorentina aveva bisogno della vittoria. Esterni senza incisività e cambiati all'intervallo, paure sui lati, nulla dal centro che non sia il movimento di Torreira. Piatek ha fatto il suo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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