Repubblica: “La Fiorentina cala la manita e lancia un messaggio alla A: il sogno è un posto in Europa”

Cinque gol per ripartire in campionato, trovare una vittoria che mancava da tre partite e lanciare messaggi anche in Serie A. La Fiorentina batte nettamente 5-0 la Sampdoria, si regala un pomeriggio tranquillo e consolida una posizione nella parte destra della classifica utile a chiudere dignitosamente la stagione italiana e sognare un posto in Europa. La vittoria contro i blucerchiati, ultimi e con un passo in Serie B, arriva dopo una partita di ombre, specie nel primo tempo e di luci, nella ripresa. Lo scrive Repubblica.

