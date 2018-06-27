Milan, le motivazioni della sentenza. Rosso di 120 milioni dal 2014 al 2017

Dopo la pubblicazione del comunicato sul sito della UEFA, iniziano a filtrare dal dispositivo redatto dall'organo europeo le motivazioni che hanno portato il Milan all'esclusione dalle coppe. Secondo...

Dopo la pubblicazione del comunicato sul sito della UEFA, iniziano a filtrare dal dispositivo redatto dall'organo europeo le motivazioni che hanno portato il Milan all'esclusione dalle coppe. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, al Milan verrebbe contestato il rosso di bilancio di 120 milioni accumulato nel triennio 14-17.

Ora il club avrà 10 giorni di tempo per creare una memoria difensiva e presentare ricorso al TAS di Losanna, come si evince dal comunicato: "contro questa decisione è possibile presentare ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport, secondo l'Articolo 34(2) del regolamento procedurale che governa l'Organo di Controllo Finanziario per Club UEFA, e secondo gli Articoli 62 e 63 degli Statuti UEFA".

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