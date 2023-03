La Fiorentina insegue la settima vittoria consecutiva in Europa: mai successo in quasi 100 anni

Se lo augura con tutto il cuore anche Commisso, che domani sarà allo stadio per l’ultima volta prima di tornare negli Stati Uniti (il patron farà ritorno a Firenze ad aprile) da dove spera di assistere a quella che, in caso di successo, potrebbe essere la settima vittoria di fila in campo Europeo, mai successo in quasi cento anni di storia del club. Ipotecare già all’andata il turno permetterebbe alla Fiorentina di vedere anche da vicino il premio di 1 milione di euro che la Uefa mette in palio in caso di superamento degli ottavi, un traguardo che Firenze a livello internazionale non taglia dal dicembre 2014. Lo scrive il Corriere dello Sport.

