Bucchioni: "Europa? No, quelle davanti tutte più forti della viola. Lafont dimostra che quando investi..."

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Blu delle ambizioni che può nutrire quest'anno la Fiorentina, e non soltanto. "Europa? Credo che le possibilità per la viola siano davver...

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Blu delle ambizioni che può nutrire quest'anno la Fiorentina, e non soltanto. "Europa? Credo che le possibilità per la viola siano davvero risicare. Milan, Roma, Lazio e Atalanta: tutte quelle che stanno davanti alla squadra di Pioli sono più attrezzate. Penso che abbia ragione il mister quando dice che ci sono maggiori possibilità in coppa Italia. Lafont? E' la dimostrazione che quando decidi di investire poi ti possono tornare indietro i risultati, come anche nel caso di Veretout. Quando invece scegli operazioni low cost come Noorgard o Eysseric quello che succede è sotto gli occhi di tutti".