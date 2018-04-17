Viviano: "La Samp intrusa per l'Europa. Ci sono squadre più attrezzate della nostra, ma l'obiettivo..."

Emiliano Viviano, portiere della Samp e tifoso viola, ha parlato della volata Europa League a La Gazzetta dello Sport: “Siamo gli intrusi tra le squadre che si contendono l’Europa. La società a giugn...

Emiliano Viviano, portiere della Samp e tifoso viola, ha parlato della volata Europa League a La Gazzetta dello Sport: “Siamo gli intrusi tra le squadre che si contendono l’Europa. La società a giugno ha venduto, ma ha investito e migliorato, lavorando su strutture e organizzazione. Così si va avanti. Fino all’Europa? Vediamo, sarà il campo a dirlo. C’è chi è più attrezzato di noi, ma già avere questo obiettivo è importante”.