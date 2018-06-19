Labaro Viola

Milan, da poco conclusa l'udienza di Nyon. Sensazioni non positive ma il verdetto...

Si è da poco conclusa davanti ai cinque membri della camera giudicante dell'UEFA l'udienza del Milan a Nyon: il verdetto con le sanzioni nei confronti del club rossonero è atteso..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2018 11:47
Milan, da poco conclusa l'udienza di Nyon. Sensazioni non positive ma il verdetto... - Milan dirigenza
Milan dirigenza
News
Europa
Milam
Condividi

Si è da poco conclusa davanti ai cinque membri della camera giudicante dell'UEFA l'udienza del Milan a Nyon: il verdetto con le sanzioni nei confronti del club rossonero è atteso entro questo fine settimana. A raccontarlo è l'emittente Sky Sport che poi racconta come, nonostante la memoria difensiva presentata dal club a Nyon questa mattina, le sensazioni non siano positive: il Milan rischia dunque di uscire dall'Europa League.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok