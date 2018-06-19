Tuttosport, tre club su Pjaca, ma la Fiorentina è in pole e vuole chiudere

Pjaca se ne andrà da Torino e Tuttosport scrive stamani che la Fiorentina è in prima fila per lui tra le pretendenti e che ci sono su di lui altri club esteri. La Juve intende mettersi a tavolino, si...

A cura di Redazione Labaroviola 19 giugno 2018 12:13

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