Tuttosport, tre club su Pjaca, ma la Fiorentina è in pole e vuole chiudere
Pjaca se ne andrà da Torino e Tuttosport scrive stamani che la Fiorentina è in prima fila per lui tra le pretendenti e che ci sono su di lui altri club esteri. La Juve intende mettersi a tavolino, si...
A cura di Redazione Labaroviola
19 giugno 2018 12:13
Pjaca se ne andrà da Torino e Tuttosport scrive stamani che la Fiorentina è in prima fila per lui tra le pretendenti e che ci sono su di lui altri club esteri. La Juve intende mettersi a tavolino, si legge ancora sul giornale, per opzionare Federico Chiesa in vista della stagione 2019/20. Difficile che la Fiorentina accetti però. Per la chiusura della trattativa ci vorrà tempo perchè non sarà ceduto prima del Mondiale