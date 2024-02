Nazione: “La Fiorentina è tornata, ora l’Europa non è più un miraggio. Italiano per la prima volta batte la Lazio”

Contro tutto e tutti. Contro l’essenza stessa della sfortuna. Contro la pressione di un 2024 deludente. Contro una Lazio che Italiano, fino a ieri sera, non aveva mai battuto. La Fiorentina vince 2 a 1 al Franchi dopo una partita bellissima, dominata, all’insegna della sfortuna ma anche del calcio vero. Italiano che schiera una Fiorentina “inedita” almeno a centrocampo. La gara inizia con l’assedio della Viola. Nico entra in area dalla destra, calcia e…palo. Arriva Bonaventura, calcia e…salvataggio sulla linea. Poco dopo, Belotti schiaccia il pallone di testa, la palla rimbalza per terra e…traversa! Poco dopo, calcio d’angolo, stacca Nico Gonzalez e…altro palo! Sembrava stregata la porta della Lazio, un po’ meno quella della Fiorentina che si vede trafiggere dal primo tiro della Lazio con Luis Alberto.

Un primo tempo pazzesco, ma che lascia spazio a una ripresa ancora più esaltante. La Fiorentina continua ad attaccare per lungo e largo, finché Kayode rimette tutto in parità con un tap-in vincente. Poco dopo, calcio di rigore per la Fiorentina, ma Nico Gonzalez segue quanto fatto contro l’Inter e manda il pallone a sbattere sul palo. Poco importa, per fortuna, per Bonaventura trafigge qualche istante dopo Provedel con rabbia e forza. Italiano batte Sarri, la Fiorentina batte la Lazio. Adesso l’Europa è lì, non è più un miraggio. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI ITALIANO