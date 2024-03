Lazio e Napoli avversarie per l’Europa, Fiorentina ancora troppo timida. Lontani i tempi del 4° posto 

La gara tra Fiorentina e Lazio aveva riempito gli occhi dei tifosi della Fiorentina. Una partita giocata bene, vinta e dominata. Allo stesso tempo, il pareggio con il Torino ha dimostrato che la squadra di Italiano è ancora tanto timida e che vive soprattutto di quello che è stato fatto nella prima parte di stagione. Un po’ l’opposto dello scorso anno, quando a Verona i Viola vinsero dopo mesi in cui Italiano venne addirittura messo in discussione. Poi, sappiamo tutti come è andata a finire. Europa e due finali. Quest’anno, sottolinea il Corriere Fiorentino, gli avversari da battere per l’Europa sono Lazio e Napoli. Per i viola comunque sono lontani i tempi del sogno quarto posto, anche perché, come detto , la media punti di fine del girone d’andata (quarto posto con 33 punti, 1,77 ogni 90’) si è piano piano trasformata in un andamento lento. Serve uno scossa, una scintilla. Soltanto così si può risalire la china. Lo scrive il Corriere Fiorentino.