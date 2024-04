Alzare un trofeo e inseguire l’Europa: ecco il doppio obiettivo della Fiorentina di Italiano 

Due obiettivi. Che poi, di fatto coincidono, perché la Fiorentina questo pomeriggio contro il Viktoria Plzen ha la necessità di continuare il percorso in Conference, per guadagnarsi un posto in Europa la prossima stagione. Ma soprattutto di proseguire il cammino per alzare il primo trofeo dell’era Commisso, che manca dalla bacheca della società viola ormai da tempo immemore. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, NICO PUÒ PARTIRE