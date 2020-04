Ecco alcune delle parole rilasciate in una diretta Instagram insieme ai canali ufficiali viola da Alfred Duncan: “Mi manca tanto il campo, mi mancano gli scherzi dei compagni, le sfide durante le partitelle… mi manca tutto. Iachini? Sempre sul pezzo, non ci lascia un secondo di respiro. Allenarsi a casa è duro ma siamo dei professionisti, alle 18 mi alleno con un personal trainer milanese. Il Franchi ti dà una carica incredibile, i tifosi sono straordinari e fondamentali”.

“Cutrone? Sente tanto la mia mancanza… gli rompo sempre le scatole (ride, ndr). Spesso cucino dolci per mia moglie e a volte gioco a Call of Duty. Consiglio un piatto riso e pomodoro bollito.. Il ricordo più bello che ho in carriera? La vittoria della Next Generation Series con l’Inter Primavera. Il mio idolo? Thiago Motta, calciatore incredibile, uno che calcia come lui non l’ho mai visto. Vorrei rubare a Khedira invece tempi di gioco e inserimenti. Fino a qualche anno fa tiravo spesso in porta poi ho avuto un allenatore che mi ha un po’ limitato. La Toscana per me è tutto, mi piace Firenze grande città amante del calcio. Il mio coro preferito è sicuramente “Bombe nell’aria”. Castrovilli è molto divertente ma anche Badelj. Ribery? Un campione, non ci credo che è nel mio stesso spogliatoio. Spero di ballare al primo gol in viola. Sogno di portare la Fiorentina in Europa”.