Nazione rivela: “Per arrivare in Europa alla Fiorentina servono 1,60 punti a partita”

La penalizzazione della Juventus ha fatto scendere, potenzialmente, la quota per qualificarsi ad una competizione europea. Nel caso, infatti, dovesse trionfare in Coppa Italia una delle attuali prime 6 in classifica (considerato anche il netto distacco in graduatoria) sarebbe la settima arrivata ad accedere al play off per l’accesso alla fase finale di Conference League. Considerati gli attuali rendimenti possiamo valutare intorno ai 53-54 punti la quota necessaria per conquistare la settima piazza. Per raggiungere questo obiettivo i viola dovrebbero conseguire una media di, almeno, 1,60 punti a partita nelle 18 gare rimanenti.

Per la squadra di Italiano si tratterebbe di un considerevole incremento se pensiamo che la media tenuta dai gigliati nelle prime 20 partite di campionato è stata di 1,20 punti ad incontro. Il fatto, poi, che i viola non possano contare su alcun scontro diretto favorevole (per adesso) contro le formazioni che la precedono in classifica (in particolare contro Udinese, Torino e Bologna) rende tutto più difficile, ma non impossibile. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, RETROSCENA DALL’INGHILTERRA: “ANCHE IL CHELSEA HA CHIESTO AMRABAT IN PRESTITO ALLA FIORENTINA”