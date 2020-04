“Io e la mia famiglia stiamo bene – ha detto Marco Benassi a Radio Bruno – appena mi sveglio gioco con i miei bimbi, poi pranzo, dopo mi alleno poi giochiamo di nuovo, la sera gioco alla PlayStation. Udinese-Fiorentina? Si sentiva che stava arrivando qualcosa di brutto, avevamo capito che poi ci sarebbe stato uno stop. Quando ho saputo che alcuni miei compagni erano positivi ho avuto paura per loro, poi ovviamente anche per la mia famiglia. Sto leggendo che il 4 maggio dovrebbero riprendere gli allenamenti, con la giusta sicurezza siamo i primi a volte tornare, in campo è la nostra passione. Per il taglio dello stipendio siamo a disposizione, aspettiamo la decisione della società”.

“Se bisogna giocare in estate – ha aggiunto – non ci sono problemi, non immagino una ripresa del campionato a breve. Sicuramente si giocherà senza tifosi e non è la stessa cosa, per me ad Udine è stata la prima volta, partita molto brutta. Da quando è arrivato Iachini va tutto benissimo, è un bravissimo allenatore. Ci siamo abituati bene, è un vero martello e non molla mai”.

“La Fiorentina sta creando un progetto importante, onestamente la squadra la vedo molto bene, l’anno prossimo lotteremo per l’Europa. Vlahovic e Sottil avranno un grande futuro. Dusan diventerà uno degli attaccanti più forti, Sottil può seguire le orme di Chiesa. Tolgo Chiesa e Castrovilli perchè conosciamo già tutti il nostro lavoro. Spero che Chiesa resti qui con noi a Firenze, più calciatori forti abbiamo e più abbiamo possibilità di far bene. Rispetto ad inizio stagione è cambiato, ha ritrovato il giusto entusiasmo”.