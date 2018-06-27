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Il Milan non ci sta e fa chiarezza, farà ricorso al Tas. Squalifica di un solo anno

Il comunicato ufficiale della UEFA, apparso poco fa sul sito dell'organo europeo, ha generato più di qualche dubbi e difficoltà ad addetti ai lavori, media e tifosi. Occorre far chiarezza.Il Milan and...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 giugno 2018 17:53
Il Milan non ci sta e fa chiarezza, farà ricorso al Tas. Squalifica di un solo anno -
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Il comunicato ufficiale della UEFA, apparso poco fa sul sito dell'organo europeo, ha generato più di qualche dubbi e difficoltà ad addetti ai lavori, media e tifosi. Occorre far chiarezza.

Il Milan andrà incontro ad un solo anno di squalifica da scontare nella prossima Europa League. Inoltre, il Diavolo non è stato sanzionato con nessuna ulteriore multa da parte della UEFA.

Ora la società rossonera, impugnato il comunicato, ricorrerà al TAS di Losanna per cercare di ribaltare o mitigare l'esclusione. Così si legge su Milan news.

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