Il Milan non ci sta e fa chiarezza, farà ricorso al Tas. Squalifica di un solo anno
Il comunicato ufficiale della UEFA, apparso poco fa sul sito dell'organo europeo, ha generato più di qualche dubbi e difficoltà ad addetti ai lavori, media e tifosi. Occorre far chiarezza.Il Milan and...
Il comunicato ufficiale della UEFA, apparso poco fa sul sito dell'organo europeo, ha generato più di qualche dubbi e difficoltà ad addetti ai lavori, media e tifosi. Occorre far chiarezza.
Il Milan andrà incontro ad un solo anno di squalifica da scontare nella prossima Europa League. Inoltre, il Diavolo non è stato sanzionato con nessuna ulteriore multa da parte della UEFA.
Ora la società rossonera, impugnato il comunicato, ricorrerà al TAS di Losanna per cercare di ribaltare o mitigare l'esclusione. Così si legge su Milan news.