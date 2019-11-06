Labaro Viola

Bucchioni realista: "Europa? Troppi organici più forti della Fiorentina, il Cagliari stesso come rosa è superiore"

Dai microfoni del Pentasport (Radio Bruno), il noto giornalista Enzo Bucchioni, non da troppe speranze europee per la Fiorentina. Queste le sue parole:"Montella dovrebbe andare avanti per la propria s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2019 12:02
Bucchioni realista: "Europa? Troppi organici più forti della Fiorentina, il Cagliari stesso come rosa è superiore" -
News
Fiorentina
Bucchioni
Cagliari
Europa
Condividi

Dai microfoni del Pentasport (Radio Bruno), il noto giornalista Enzo Bucchioni, non da troppe speranze europee per la Fiorentina. Queste le sue parole:

"Montella dovrebbe andare avanti per la propria strada, senza prestare attenzione alle critiche, deve volare più in alto. La squadra è partita da un livello troppo basso, è in costruzione e probabilmente sta andando oltre i propri limiti, ma adesso ci sono organici troppo più forti, il Cagliari stesso come rosa è superiore. Dobbiamo essere realisti, in questo momento l’Europa è irraggiungibile".

"Il caso Balotelli? In questa vicenda non mi è piaciuto l'allenatore del Verona Juric, non può permettersi di dare del bugiardo a Balotelli, sto ancora aspettando le sue scuse, ha avuto un atteggiamento vergognoso verso tutto il mondo del calcio".

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok