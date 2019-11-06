Bucchioni realista: "Europa? Troppi organici più forti della Fiorentina, il Cagliari stesso come rosa è superiore"

Dai microfoni del Pentasport (Radio Bruno), il noto giornalista Enzo Bucchioni, non da troppe speranze europee per la Fiorentina. Queste le sue parole:"Montella dovrebbe andare avanti per la propria s...

Dai microfoni del Pentasport (Radio Bruno), il noto giornalista Enzo Bucchioni, non da troppe speranze europee per la Fiorentina. Queste le sue parole:

"Montella dovrebbe andare avanti per la propria strada, senza prestare attenzione alle critiche, deve volare più in alto. La squadra è partita da un livello troppo basso, è in costruzione e probabilmente sta andando oltre i propri limiti, ma adesso ci sono organici troppo più forti, il Cagliari stesso come rosa è superiore. Dobbiamo essere realisti, in questo momento l’Europa è irraggiungibile".

"Il caso Balotelli? In questa vicenda non mi è piaciuto l'allenatore del Verona Juric, non può permettersi di dare del bugiardo a Balotelli, sto ancora aspettando le sue scuse, ha avuto un atteggiamento vergognoso verso tutto il mondo del calcio".