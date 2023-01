Repubblica: “Classifica riscritta dalla penalizzazione della Juve. La Fiorentina non può sbagliare”

È una strana sensazione, quella di ritrovarsi faccia a faccia col Torino al termine del girone d’andata del campionato, dovendo già fare alcuni calcoli sulla strada che potenzialmente può portare all’Europa. Uno scontro che arriva a poche ore dalla rivoluzione in classifica che ha cambiato volto con i 15 punti di penalizzazione tolti alla Juventus. I punti dall’ultimo posto utile per l’Europa sono ancora 11, ma lo slittamento dei bianconeri ha permesso di guadagnare una posizione (la Juve ora ha 22 punti, uno in meno dei viola). E, soprattutto, il settimo posto, che garantisce lo spareggio per la Conference, adesso è distante soltanto due punti (Udinese 25). Lo scrive La Repubblica.

