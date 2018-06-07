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Corsport: senza Europa soltanto 10 milioni per il mercato. Budget di Corvino raddoppia se...

Il Corriere dello sport in edicola oggi analizza le risorse a disposizione della Fiorentina per operare sul mercato. Senza Europa, Pantaleo Corvino avrebbe uno spazio di manovra molto risicato: appena...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 giugno 2018 11:45
Corsport: senza Europa soltanto 10 milioni per il mercato. Budget di Corvino raddoppia se... -
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Il Corriere dello sport in edicola oggi analizza le risorse a disposizione della Fiorentina per operare sul mercato. Senza Europa, Pantaleo Corvino avrebbe uno spazio di manovra molto risicato: appena 10 milioni di euro da investire sul mercato, in mancanza di grandi cessioni. Con l'accesso all'Europa League al posto del Milan, invece, il budget raddoppierebbe, issandosi a 20 milioni di euro.

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