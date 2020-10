Bonaventura: “Ho detto subito sì alla Fiorentina. Abbiamo le potenzialità per puntare all’Europa”

“Alla fine della stagione – ha detto Jack Bonaventura a La Gazzetta dello Sport – ho avuto diverse offerte, ma mi sono preso un po’ di tempo. Durante il ritiro mi ha chiamato la Fiorentina ed ho dato subito l’ok. Penso che sia un club che ha ottime prospettive. Commisso? Avere un presidente così vicino è un grande stimolo per fare bene. Ribery? Non è una sorpresa. È uno che fa la differenza. La qualità che accomuna Ibrahimovic e Ribery è il grande impegno e concentrazione che mettono in ogni allenamento. Non so se un squadra con loro due vincerete lo scudetto, ma sono certo che qualunque tecnico la vorrebbe allenare. Tutti dobbiamo scendere in campo con l’ambizione di puntare a giocare in Europa il prima possibile. Perchè il Milan non ha rinnovato il mio contratto? Una loro scelta che ho accettato. Qui abbiamo le potenzialità per approdare in Europa”.

LEGGI ANCHE, TRA I DUE LITIGANTI (VLAHOVIC-KOUAME) IL TERZO GODE? CUTRONE CI SPERA MA QUELL’OBBLIGO DI RISCATTO…