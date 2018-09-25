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Antognoni: "L'obiettivo è arrivare in Europa, facendo crescere i nostri giovani"

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita di Inter-Fiorentina. Queste le sue parole raccolte dai microfoni di Sky Sport: "L'obiettivo è...

A cura di Gianmarco Biagioni
25 settembre 2018 20:19
Antognoni: "L'obiettivo è arrivare in Europa, facendo crescere i nostri giovani" - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
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Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita di Inter-Fiorentina. Queste le sue parole raccolte dai microfoni di Sky Sport: "L'obiettivo è quello di arrivare in  Europa, facendo migliorare i nostri giovani che stanno crescendo bene. Vogliamo fare in modo che anche i giocatori più anziani vengano messi nelle condizioni di esprimersi al meglio. Dobbiamo cercare di migliorare il risultato ottenuto nello scorso campionato".

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