Fiorentina sprint finale, servono il 5°posto per l’Europa League o il 6° posto per la Conference

La Fiorentina si trova a un bivio: con il risultato di stasera di Milan-Bologna, la corsa per un posto in Europa si fa sempre più complessa. In questo momento per qualificarsi alla Conference League, i viola dovranno agguantare il 6° posto in classifica, mentre il 5° posto garantirebbe l’accesso diretto all’Europa League.

Il cammino per il 5° posto è complicato, ma non impossibile. Con un filotto di risultati nelle ultime partite, compreso lo scontro diretto in casa con il Bologna di Vincenzo Italiano, la Fiorentina potrebbe ancora riuscire a conquistare una delle due posizioni che aprirebbero le porte dell’Europa. Nonostante l’eliminazione dalla Conference League, il sogno europeo resta ancora vivo.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 77; Inter 74; Atalanta 68; Juventus, Lazio e Roma 63; Bologna* 62, Milan* 60; Fiorentina 59; Como 45, Torino e Udinese 44; Genoa 39; Cagliari 33; Verona e Parma 32; Lecce 27; Venezia 26; Empoli 25; Monza 15.

*una partita in più