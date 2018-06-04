Sport Mediaset: Milan, Lee alla disperata ricerca di un socio per restare in Europa League

Il proprietario del Milan, Yonghong Lee, sarebbe alla disperata ricerca di un nuovo socio, in questi giorni, per cercare di salvare l'Europa League centrata dalla squadra di Gattuso. L'idea - riportat...

Il proprietario del Milan, Yonghong Lee, sarebbe alla disperata ricerca di un nuovo socio, in questi giorni, per cercare di salvare l'Europa League centrata dalla squadra di Gattuso. L'idea - riportata da Sport Mediaset - sarebbe quella di far entrare una nuova figura in società - questa volta non proveniente dalla Cina - per immettere liquidità nelle casse rossonera nella misura di circa 100 milioni di euro. Un modo per risultare più finanziariamente solidi agli occhi degli organi del calcio internazionale ed evitare, magari, l'esclusione dalla coppa. E alla Fiorentina non resta che attendere.