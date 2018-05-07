Di Gennaro: "Se la Fiorentina va in Europa? Ha un vantaggio sul Milan. Corvino però compri..."

L'ex viola e attuale opinionista di Mediaset Premium, Antonio Di Gennaro, ha parlato a Lady Radio della situazione vissuta dalla Fiorentina: "La squadra proverà ad arrivare in Europa e per me ha un'ar...

L'ex viola e attuale opinionista di Mediaset Premium, Antonio Di Gennaro, ha parlato a Lady Radio della situazione vissuta dalla Fiorentina: "La squadra proverà ad arrivare in Europa e per me ha un'arma in più rispetto al Milan: un forte aspetto morale e caratteriale. L’unica cosa che era rimasta da sviluppare era il lato tecnico dei giocatori viola: questa compattezza, però, sembra formata anche da convinzioni che riguardano anche l’aspetto campo e non soltanto l’aspetto psicologico”.

Cosa succede se la Fiorentina va in Europa League? “Corvino dovrà allestire un organico di livello superiore per poter competere in futuro su più fronti, anche soltanto per giocarsi la Coppa Italia che ultimamente è stata un po’ snobbata. Pioli? Ha fatto benissimo già in passato, alla Fiorentina aveva bisogno di tempo per lavorare bene. Adesso, con lo schieramento a rombo, sta sfruttando tutto il potenziale viola".