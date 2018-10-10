Benassi a Sky Sport: "Vogliamo arrivare in europa. C'è rammarico per i punti persi fuori casa"

È stato intervistato a Sky Sport 24 Marco Benassi, attuale capocannoniere della Fiorentina con 3 gol, che alle domande dello studio ha risposto così."L'obiettivo Europa? Non ci siamo mai nascosti dall...

È stato intervistato a Sky Sport 24 Marco Benassi, attuale capocannoniere della Fiorentina con 3 gol, che alle domande dello studio ha risposto così.

"L'obiettivo Europa? Non ci siamo mai nascosti dall'inizio dell'anno, vogliamo migliorare lo scorso campionato e quindi arrivare in Europa. Sappiamo che siamo una squadra giovane e per questo dobbiamo migliorare sotto tutti i punti di vista. Il rendimento diverso tra casa e trasferta? In casa la nostra gente ci aiuta sempre mentre lontano dal Franchi abbiamo affrontato squadre molto complicate. Io goleador? Ho ancora un po' di rammarico per l'occasione che ho fallito contro la Lazio, certo non potevo tenere la media gol di inizio anno... ripeto, il dispiacere c'è ancora per la chance mancata a Roma, poteva indirizzare il match. Adesso testa alla partita contro il Cagliari. Il nostro inizio stagione? Un po' di rammarico c'è per come abbiamo perso in tre delle quattro trasferte, di certo per le prestazioni fatte meritavamo di portare via qualche punto in più, eccezion fatta per il secondo tempo contro il Napoli. Dobbiamo lavorare giorno dopo giorno per coronare il nostro obiettivo finale".