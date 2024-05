La Repubblica: “La corsa all’Europa si complica, contro il Verona un’occasione fallita dalla Fiorentina”

L’edizione Firenze de La Repubblica analizza così la sconfitta della Fiorentina a Verona.

“Sospeso tra il doppio, fondamentale, impegno di Conference, stavolta il campionato non porta l’ossigeno giusto per arrivare al meglio in Belgio. Dopo due vittorie consecutive, convincenti per diversi motivi, la Fiorentina cade a Verona (2-1), avvicinando l’Hellas alla salvezza ma perdendo terreno e smalto per la rincorsa europea attraverso il campionato”.

Nonostante Vincenzo Italiano abbia iniziato con un solo “superstite” (Ranieri) della gara d’andata delle semifinali di Conference, nel finale ha tentato di rimontare inserendo i “big”, Kouame, Mandragora, Bonaventura e Beltran, e chiudendo con un 4-1-4-1, addirittura con la doppia punta Nzola-Belotti negli ultimi minuti. Tuttavia, il gran numero di attaccanti ha congestionato l’area avversaria e l’unico vero tentativo di pareggiare è stato un sinistro alto di Nzola. Nel frattempo, poco gioco, tempo effettivo ridotto al minimo e la priorità sui punti salvezza piuttosto che sulle ambizioni europee attraverso il campionato. Alla fine, Italiano si è trovato solo con l’amarezza: “Siamo andati sotto per nostra ingenuità. Abbiamo avuto qualche occasione per ribaltarla, ma il gol che ha deciso la partita è viziato dal netto fallo di mano di Lazovic“, ha commentato il tecnico della Fiorentina

