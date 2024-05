Tuttosport: “Il Torino vuole Italiano ma proverà l’ affondo dopo la Conference League”

Ivan Juric, infatti, lascerà il club granata a fine stagione. Qualche contatto con l’entourage del tecnico della Fiorentina c’è già stato, ma l’affondo verrà portato avanti i primi giorni di giugno. Il 29 maggio, infatti, c’è la finale di Conference League ad Atene e la speranza è che la Fiorentina, dopo il successo al Franchi per 3-2 sul Bruges, raggiunga l’ultimo atto: chiaro, giusto e doveroso che prima di quella data non ci possano essere contatti diretti, ma Italiano sa bene che il Toro pensa a lui e il Toro sa che Italiano ci penserà, a tempo debito, con grande attenzione. Se malauguratamente la Fiorentina dovesse andare fuori i tempi si accorcerebbero. Il tecnico viola – per la cronaca – sembrava nel mirino del Napoli, ma nelle ultime settimane pare che De Laurentiis cerchi profili più “alti”: il sogno azzurro si chiama Antonio Conte. Per Italiano potrebbe esserci il Bologna se Thiago Motta andrà via.

Vincenzo Italiano non è l’unico obiettivo. Piace tanto anche Raffaele Palladino, il tecnico che col Monza sta facendo cose interessanti. Due anni fa Cairo stava per portarlo al Toro per affidargli la Primavera che poi è andata a Scurto. In quel periodo il tecnico allenava i giovani del club lombardo ma all’ultimo momento, quando sembrava che l’offerta granata avesse preso il sopravvento, Galliani gli prospettò l’idea di prendere a breve la prima squadra. Situazione che successivamente si è avverata con l’esonero di Stroppa. Adesso il Toro lo ha nuovamente messo nel mirino. Ma nella mente di Cairo non ci sono solo questi due nomi, anche se sono i favoriti. Il dt Davide Vagnati continua a monitorare con grande attenzione la situazione Gilardino. Il tecnico è in trattativa per il prolungamento di contratto con il club ligure ma, nell’eventuale rinnovo, inserirà una clausola che lo liberi in caso di chiamata di un club di suo gradimento. Attenzione anche a Vanoli che sta facendo benissimo nel Venezia. Lo scrive Tuttosport.

