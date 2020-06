“Sono convinto che Chiesa possa crescere ancora – ha detto Riccardo Sottil al Corriere dello Sport – Vlahovic può diventare decisivo. Ribery? Si può imparare da tanti ma io quest’anno accanto ho un campione, gioca nella mia stessa situazione e posso rubare dei segreti, lui anche cerca di aiutarmi. Avrei voluto giocare con Baggio. Franck per noi giovani è un punto di riferimento, c’è sempre stato, averlo accanto è un onore. Commisso? Voglio diventare un calciatore importante per la Fiorentina, la proprietà è ambiziosa e mi auguro di giocare in Europa con questa maglia. Voglio regalare un risultato importante a questa società. Under 21? All’Europeo ce la giocheremo. Sogno da sempre la Nazionale maggiore”.