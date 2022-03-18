Piatek suona la carica per l'obiettivo Europa: deve segnare a Inter e Milan per il sogno

Piatek finora ha segnato a 20 squadre in Serie A, all'appello mancano solo i due club milanesi, per l'Europa serve batterli

"Il nostro obiettivo è un posto in Europa, voglio fare gol contro l'Inter", così Piatek suona la carica in vista del match contro i nerazzurri, lui che ha giocato nel Milan. Piatek ha segnato a 20 club in Serie A, compresi tutti i top club. All'appello mancano solo Milan e Inter. Il suo riscatto passerà anche dal numero di reti che può garantire alla Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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