Labaro Viola

Piatek suona la carica per l'obiettivo Europa: deve segnare a Inter e Milan per il sogno

Piatek finora ha segnato a 20 squadre in Serie A, all'appello mancano solo i due club milanesi, per l'Europa serve batterli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 marzo 2022 09:06
Piatek suona la carica per l'obiettivo Europa: deve segnare a Inter e Milan per il sogno - Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Europa
Piatek
Italiano
Condividi

Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

"Il nostro obiettivo è un posto in Europa, voglio fare gol contro l'Inter", così Piatek suona la carica in vista del match contro i nerazzurri, lui che ha giocato nel Milan. Piatek ha segnato a 20 club in Serie A, compresi tutti i top club. All'appello mancano solo Milan e Inter. Il suo riscatto passerà anche dal numero di reti che può garantire alla Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, LA FIORENTINA DEVE TRASFORMARSI IN UNA BIG, DEVE VINCERE SENZA SNATURARSI SE VUOLE L’EUROPA

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-deve-trasformarsi-in-una-big-deve-vincere-senza-snaturarsi-se-vuole-leuropa/169427/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok