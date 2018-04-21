Antognoni: "Vogliamo l'Europa. Veretout ce lo teniamo, acquisto oltre le aspettative. Su Saponara..."

Il club manager viola, Giancarlo Antognoni, ha parlato ai microfoni di Premium prima di Sassuolo-Fiorentina: "L'annata sta andando bene e spero che, alla fine, possiamo centrare l'obiettivo Europa Lea...

Il club manager viola, Giancarlo Antognoni, ha parlato ai microfoni di Premium prima di Sassuolo-Fiorentina: "L'annata sta andando bene e spero che, alla fine, possiamo centrare l'obiettivo Europa League, che qualche mese fa sembrava inarrivabile. Il riavvicinamento della proprietà è stato importante, per noi, per i tifosi e per la squadra.

Veretout? La nostra volontà è quella di tenere i migliori. Siamo contenti dell'acquisto, che si è rivelato oltre le aspettative. Saponara? Ha bisogno di essere tutelato sotto l'aspetto affettivo ed oggi merita la fascia da capitano, anche se dalla prossima tornerà Pezzella. Riccardo può cambiare il volto di una partita e di questo siamo contenti. Pioli? Ha valorizzato tutti i giocatori che aveva a disposizione, portandoli a rendere al massimo".