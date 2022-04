Torricelli crede nella Fiorentina: “È la squadra più in forma della Serie A. Stasera tutto è possibile”

Moreno Torricelli, doppio ex dell’incontro di questa sera, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del ritorno della semifinale tra la Fiorentina e la Juventus. Ecco le sue parole: “Una volta c’erano le sette sorelle e c’era anche la Viola. Credo che oggi il divario si sia ampliato sotto il punto di vista della rosa. Ma ci sono momenti in cui questo gap si assottiglia. Ad adesso, la Fiorentina è preparata meglio della Juve, tutto è possibile. I viola sono in corsa per l’Europa ed è un gran risultato. Ora mi sembra la squadra più in forma di tutti, sono in un momento magico. I bianconeri, invece, fanno fatica da inizio anno. Gli infortuni hanno sicuramente influito, ma credo che l’opportunità per la Viola sia parecchio appetibile”.