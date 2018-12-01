Torricelli: "La Fiorentina darà tutto, anche quello che non ha. È il momento giusto per riprendersi"

Moreno Torricelli, ex difensore di Fiorentina e Juventus, ha rilasciato un'intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de La Nazione: "Chiesa? Giusto dargli la possibilità di giocare in...

Moreno Torricelli, ex difensore di Fiorentina e Juventus, ha rilasciato un'intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de La Nazione: "Chiesa? Giusto dargli la possibilità di giocare in grandi squadre, per far sì uno dei più forti attaccanti di Italia".

Prosegue su Fiorentina-Juventus: "Pronostico? Non mi pare sia semplice fermare questa Juve, ma la partita arriva nel momento giusto. Può essere la chiave per la ripresa della Fiorentina. Sappiamo che questa è una partita speciale, che ti porta a dare anche quello che non hai. Magari anche la fortuna potrebbe dare una mano".