Torricelli: "Il Napoli si aspettava qualcosa di più dalla Fiorentina contro la Juve ma così non è stato.."
L'ex difensore della Fiorentina Moreno Torricelli ha parlato ai microfoni di JTV. Queste le sue parole sulla sfida che vede protagoniste Napoli e Juventus: "Sono state due vittorie importantissime..
A cura di Redazione Labaroviola
19 febbraio 2018 18:07
L'ex difensore della Fiorentina Moreno Torricelli ha parlato ai microfoni di JTV. Queste le sue parole sulla sfida che vede protagoniste Napoli e Juventus: "Sono state due vittorie importantissime soprattutto per l’ambiente in cui si giocano. Il Napoli certamente si aspettava qualche regalo da Fiorentina o Torino ma così non è stato, merito della Juventus e della solidità che Allegri ha dato a tutto il gruppo"