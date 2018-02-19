Torricelli: "Il Napoli si aspettava qualcosa di più dalla Fiorentina contro la Juve ma così non è stato.."

L'ex difensore della Fiorentina Moreno Torricelli ha parlato ai microfoni di JTV. Queste le sue parole sulla sfida che vede protagoniste Napoli e Juventus: "Sono state due vittorie importantissime..

A cura di Redazione Labaroviola 19 febbraio 2018 18:07

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