Torricelli: "Terzini non all'altezza della Fiorentina? Se giochi con la difesa a tre superi questa lacuna"

Moreno Torricelli ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole sulla Fiorentina:"La disposizione tattica va valutata in tutto l’equilibrio della squadra, il fatto di avere tre difensori centrali può...

Moreno Torricelli ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole sulla Fiorentina:

"La disposizione tattica va valutata in tutto l’equilibrio della squadra, il fatto di avere tre difensori centrali può aiutare gli esterni in fase difensiva. Sugli esterni difensivi ci sono state sempre delle lacune, con tre centrali la musica potrebbe cambiare. Sarebbe un peccato vedere Chiesa un po’ più dietro, ma per il bene della squadra.

Astori? Credo che i cambiamenti dei compagni di squadra e dell’allenatore possano darti delle mancanze di certezze che magari avevi in passato, se la squadra nel complesso gioca meno anche il singolo rende di più. E’ un giocatore sicuramente affidabile e importante per il gruppo".