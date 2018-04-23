Pioli "scansa" i dubbi: "Noi arbitri dello scudetto? Contro il Napoli faremo la nostra partita per finire bene la stagione"

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato nella sede del Coni, a Roma, dove ha preso parte all'incontro con arbitri, allenatori, calciatori e dirigenti di serie A.“Noi arbitri dello scudetto...

A cura di Redazione Labaroviola 23 aprile 2018 15:57

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli

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