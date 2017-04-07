Calamai: "Spalletti ha due obiettivi: vincere lo scudetto e allenare la Fiorentina. Può essere la sorpresa..."

Fossi nei panni della società una chiacchierata ce la farei

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Blu per commentare gli scenari possibili in merito alla questione del futuro allenatore della Fiorentina: "L'allenatore del futuro ad oggi ancora non c’è, ma sono in discesa le quotazioni di Sarri. Di Francesco e Pioli i grandi favoriti, Spalletti la possibile sorpresa".

Prosegue nel dettaglio sull'attuale allenatore dela Napoli: "Sarri ha investito tanto su se stesso in questi anni e non credo sia disposto a scendere sotto gli standard attuali".

E sul tecnico della Roma: "Spalletti è già un uomo ricco e ha due obiettivi: vincere lo scudetto in Italia e allenare la Fiorentina. Non voglio creare false aspettative, ci sono il 5-6 possibilità su 100 di vederlo a Firenze, ma fossi nei panni della società viola una chiacchierata ce la farei".